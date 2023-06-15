القاهرة الإخبارية.. جلسة لمجلس الأمن الدولى حول السودان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكان مجلس الأمن الأمن الدولى قد عقد جلسة سابقة لتناول آخر التطورات فى السودان فى ظل الأزمة الإنسانية والعسكرية التى تعيشها السودان جراء الاشتباكات ما بين قوات الجيش السودانى وقوات الدعم السريع مما فاقم من المعاناة الإنسانية للمواطنين السودانيين وسط دعوات دولية وإقليمية للوقف الفورى للقتال

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