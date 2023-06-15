العالم اليوم - وول ستريت تفتح منخفضة بفعل مخاوف من ميل الفيدرالي للتشديد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 06:22 مساءً - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت منخفضة الخميس مع نزول المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع من أعلى مستوياتهما في 14 شهرا، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام.

وأعلن الفيدرالي، الأربعاء، عن تثبيت معدلات الفائدة الرئيسية ضمن نطاق 5 - 5.25 بالمئة للمرة الأولى منذ يناير 2022، لكنه ألمح في الوقت نفسه إلى زيادات إضافية محتملة (مرتين) هذا العام.

وجاء قرار الإبقاء على سعر الفائدة بعد عشر مرات متتالية من الزيادة بدأها في مارس 2022 لتصل معدلات الفائدة لأعلى مستوى منذ 2007.

تحرك الأسواق

هبط المؤشر داو جونز الصناعي 33.35 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 33945.98 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 7.26 نقطة أو 0.17 بالمئة عند 4365.33 نقطة، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع 53.60 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 13572.88 نقطة.