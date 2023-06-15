العالم اليوم - اليورو عند أعلى مستوى في 15 عاما أمام الين بعد قرار الفائدة

انتم الان تتابعون خبر اليورو عند أعلى مستوى في 15 عاما أمام الين بعد قرار الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 06:22 مساءً - سجل اليورو أعلى مستوياته في 15 عاما أمام الين الياباني، وأعلى مستوى في أربعة أسابيع أمام الدولار، الخميس، بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة وأشار لمزيد من التشديد بهدف خفض التضخم في منطقة اليورو إلى المستوى المستهدف في المدى المتوسط عند اثنين بالمئة.

ورفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وهو ما جاء متمشيا مع التوقعات، في ثامن زيادة متتالية ليصل سعر الفائدة إلى 3.5 بالمئة وهو أعلى مستوى في 22 عاما.

تحركات الأسعار

في منتصف التعاملات الصباحية بالولايات المتحدة، ارتفع اليورو في أحدث تداولاته بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1.0887 دولار بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 1.0894 دولار.

وأمام الين، ارتفع اليورو بنسبة 0.8 بالمئة إلى 152.97 ين، بعدما سجل 153.39 ين، وهو أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2008، عقب قرار المركزي الأوروبي.

وجاءت خطوة المركزي الأوروبي في اليوم التالي لتثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة وإشارته لاحتمال رفع الفائدة مجددا هذا العام.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى 0.2 بالمئة في أحدث تداولاته ليبلغ 102.76.

وقلص الدولار خسائره لفترة وجيزة بعدما أظهرت بيانات ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية على غير المتوقع في مايو، إذ زادت 0.3 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.4 بالمئة في أبريل.

وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تنخفض المبيعات بنسبة 0.1 بالمئة.