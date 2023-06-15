روسيا تعلن تنظيم انتخابات فى 4 مناطق أوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقالت لجنة الانتخابات، "ستجرى انتخابات فى المناطق الجديدة للاتحاد الروسى فى الـ 10 من سبتمبر المقبل".
وتهدف هذه الانتخابات وفق قولها إلى انتخاب مجالس محلية وبلدية، إذ تسيطر موسكو على جزء من منطقتى لوجانسك ودونيتسك فى الشرق، وزابوريجيا وخيرسون فى الجنوب.
ولا تزال هذه المناطق تشهد قتالًا، وتنفذ أوكرانيا حاليًا هجومًا مضادًا يهدف إلى تحريرها.
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