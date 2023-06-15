روسيا تؤكد التزامها بتجنب اندلاع حرب نووية

روسيا تؤكد التزامها بتجنب اندلاع حرب نوويةأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس التزام بلادها بمبدأ عدم جواز استخدام الأسلحة النووية، مشيرة إلى أن السيناريو الافتراضي لاستخدام هذه الأسلحة يقتصر حصرا على الحالات الطارئة.

وقالت زاخاروفا في تصريحات على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "إن روسيا ملتزمة بشكل كامل بمبدأ عدم السماح بحدوث حرب نووية التي لا يوجد فيها منتصر"، مؤكدة على ضرورة منع حدوث هذا الأمر.

ولفتت زاخاروفا بحسب وكالة " تاس " الروسية إلى أن السياسة الروسية في مجال الردع النووي تحمل طابعا دفاعيا بحتا، وأن الاستخدام الافتراضي للأسلحة النووية محدد بشكل واضح في الحالات الطارئة ضمن إطار الأهداف الدفاعية حصرا.

وكانت الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" قد أعربا عن مخاوفهما من إمكانية حدوث حرب نووية، خاصة بعد أن قامت روسيا بنشر رؤوس نووية على أراضي جارتها بيلاروسيا، غير أن موسكو أكدت أن خطوتها تلك تحمل أغراضا دفاعية بحتة.