العالم اليوم - أسواق الخليج تهبط بعد إشارة الفيدرالي لرفع محتمل بالفائدة

انتم الان تتابعون خبر أسواق الخليج تهبط بعد إشارة الفيدرالي لرفع محتمل بالفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 07:20 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج منخفضة، الخميس، إذ تأثرت المعنويات بفعل إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لاحتمال رفع أسعار الفائدة مجددا.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، لكنه أشار إلى احتمال رفعها نصف نقطة مئوية على الأقل بنهاية العام.

تحركات الأسعار

تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية بنسبة 0.2 بالمئة مع تراجع أسهم معظم القطاعات وهبوط سهم بنك الرياض بنسبة 1.8 بالمئة وانخفاض سهم شركة أرامكو العملاقة للنفط 0.8 بالمئة.

كما خسر سهم البنك العربي الوطني 2.2 بالمئة، وانخفض سهم الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية 5.5 بالمئة.

وتراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.1 بالمئة بعدما ارتفع في الجلسة الماضية متأثرا اليوم بانخفاض سهم أدنوك للغاز 2.3 بالمئة، وتراجع سهم الدار العقارية القيادي 1.2 بالمئة.

وواصل مؤشر دبي موجة المكاسب المستمرة منذ أسبوعين، وأغلق على ارتفاع بنسبة 0.5 بالمئة بدعم من مكاسب قطاعي الصناعة والمالية وارتفاع سهم شركة "سالك" لتحصيل رسوم المرور على الطرق السريعة 1.3 بالمئة، وصعود سهم إعمار العقارية 1.8 بالمئة.

وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.4 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصرية 0.1 بالمئة ليواصل مكاسبه على مدى ثلاث جلسات متتالية بدعم من صعود أسهم قطاعي التمويل والسلع الاستهلاكية.

وصعد سهم الشركة الشرقية للدخان 3.4 بالمئة، وزاد سهم كريدي أجريكول مصر بنسبة 6.3 بالمئة، وارتفع سهم البنك التجاري الدولي 0.6 بالمئة.