ياسر ثابت لـ«القاهرة الإخبارية»: أوروبا منقسمة بشدة بشأن قضية اللاجئين

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصرى فى برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه قبل عام 2011 كانت أرقام اللاجئين مستقرة نسبيا، عند حدود 40 مليون، لكن الآن نشهد الأرقام تضاعفت لتصل إلى 110 ملايين.
ولفت إلى أن أوروبا بطبيعة الحال منقسمة بشدة بشأن هذه القضية كما نرى، وكما رأينا فى الاتفاق وما قبل الاتفاق، أعتقد أن هذا الاتفاق بشأن إصلاح سياسة اللجوء فى أوروبا يظل محاولة من الاتحاد الأوروبى لحفظ المصالح الأوروبية.
وأوضح أن هذا الاتفاق كما يقال إنه إصلاح لقوانين الهجرة، لكن من الجانب الآخر لابد أن نعترف أنه أيضا يشدد القيود من جهة، على سبيل المثال هناك محاولة لتسريع إجراءات البت فى طلبات طالبى الهجرة والنازحين حتى يتم ترحيل كثير منهم إلى بلدان آمنة أو الدول الأصلية.
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