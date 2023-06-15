مدير مركز بروكسل للبحوث: هناك تباين أوروبى فى التعامل مع قضية اللاجئين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولى للبحوث، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصرى فى برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك تباينا فى التعاطى مع قضية اللاجئين فى أوروبا، من وقت إلى آخر، وشهدنا كيف كانت أوروبا تتعاطى مع ملف الهجرة واللاجئين إبان فتح الحدود التركية لمئات آلاف اللاجئين العراقيين والسوريين والأفغان.





وأضاف أن بعض الدول مثل ألمانيا طلبت المحاصصة، واستقبال جزء من اللاجئين، ودول مثل المجر وتشيك رفضت استقبالهم. وتابع أن، اليوم، هناك عبئا كبيرا على أوروبا، أكبر بكثير فى ظل الحرب الأوكرانية التى تدفق منها ملايين من الأوكران إلى أوروبا، يضاف إليهم ما تتحدث عنه التقارير الدولية عن مئات الآلاف الذين يصلون سنويا إلى أوروبا. ولفت إلى أن المنظومة الأوروبية بشكل عام غير متفقة على تعاط موحد مع ملف اللاجئين، أيضا أحزاب اليمين المتطرفة استغلت هذا الملف ملف اللاجئين كملف سياسى، يؤثر على نظم الحكم وعلى الخريطة السياسية داخل أوروبا.

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