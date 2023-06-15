90 مليون يورو قدمها الاتحاد الأوروبي لدعم اللاجئين السوريين في الأردن العام الحالي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 15 يونيو 2023 08:08 مساءً - دوت الخليج :- قال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، إن الاتحاد قدم للأردن 90 مليون يورو في العام الحالي لدعم اللاجئين السوريين.

وأضاف : على هامش أعمال مؤتمر بروكسل السابع لمستقبل سوريا والمنطقة، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي واضح جدا بدعمه المجتمع المدني السوري، وتوفير المساعدات له منذ سنوات.

ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 660,022 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية حتى 31 أيار 2023.

ويعيش 524.475 لاجئا سوريا في المناطق الحضرية في الأردن، فيما يعيش 135.547 لاجئا آخرين في مخيمات مخصصة للاجئين السوريين، وفق إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اطلعت عليها "المملكة"

وبين بوينو، أن النسخة السابعة لمؤتمر بروكسل لمستقبل سوريا ودعمها، يركز على الحديث عن تحديات المجتمع المدني السوري سواء أكانت المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أم لا، وأيضا في الدول المجاورة مثل الأردن ، وفق المملكة .

"وفرنا للدول المجاورة تمويلا مرتبطا في مشاريع مختلفة بما في ذلك لمنظمات المجتمع المدني، الاجتماع الوزاري للمؤتمر المنعقد الخميس، سيحمل إعلانا عن تمويل إضافي للدول المجاورة مثل الأردن" وفق الناطق الأوروبي، الذي أكد أن الاتحاد يدرك أن هناك ضغوطات مالية كبيرة على الحكومات وحتى على المستوى المحلي في الدول المجاورة.

وقال، إن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، كانوا منذ بداية الأزمة في عام 2011 "أكبر المانحين" للعمل الإنساني من أجل الشعب السوري، موضحا أن الاتحاد قدّم أكثر من 30.1 مليار يورو لتمويل مشاريع في كل المناطق السورية "بغض النظر عمن يسيطر عليها" إضافة إلى دول مجاورة لسوريا.

وعن يوم الحوار، الذي عقد الأربعاء، قال، إن الحدث شمل جلسات حوارية ونقاشية من ممثلي المجتمع المدني بكل مكان سواء في أوروبا أو في سوريا.

وأضاف بوينو، أن ممثلي هذه المنظمات ناقشوا ضرورة السير قدما في العملية السياسية، ولكن في الوقت نفسه باتجاه محاسبة مرتكبي جرائم حرب ضد الإنسانية، وناقشوا أيضا ضرورة المضي قدما فيما يتعلق بالعملية السياسية بموجب قرارات الأمم المتحدة الخاصة بسوريا.

وأكد أن إعلان عمّان حول إيجاد حلول للأزمة السورية مهم جدا، وتضمن التزامات سوريا تجاه المجتمع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

ودعا إلى دعم المشاريع المرتبطة بطبيعة التعافي المبكر، موضحا أن هناك حاجة ملحة لمزيد من المشاريع المرتبطة بتأمين سبل العيش وكسب الرزق للسوريين الذين يعانون أزمة إنسانية.

وهدف مؤتمر بروكسل منذ عام 2017، إلى إعادة تأكيد دعم المجتمع الدولي المستمر للشعب السوري المتضرّر من الصراع الدائر، ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص من أجل التوصّل إلى حل سياسي تفاوضي، بما ينسجم وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ويساعد المؤتمر أيضًا في حشد الدعم المالي الذي تشتد الحاجة إليه؛ لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمجتمعات المُضيفة في بلدان الجوار، وإبقاء سوريا على رأس جدول أعمال المجتمع الدولي، ومتابعة حوار شامل مع المجتمع المدني وتعميقه.