العالم اليوم - سوق دبي يسجل أعلى مستوياته في 8 سنوات بدعم من هذه القطاعات

انتم الان تتابعون خبر سوق دبي يسجل أعلى مستوياته في 8 سنوات بدعم من هذه القطاعات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 08:21 مساءً - ارتفع سوق دبي المالي في ختام تعاملات الخميس، وحقق مكاسب سوقية ناهزت 3 مليارات درهم (حوالي 820 مليون دولار)، مدعوما بمكاسب قوية للأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك.

وزاد رأس المال السوقي لسوق دبي المالي من 642.6 مليار درهم (نحو 175 مليار دولار) في ختام جلسة أمس، إلى 645.5 مليار درهم اليوم (ما يعادل 175.75 مليار دولار)، بينما سجل رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 2.692 تريليون درهم (730 مليار دولار).

واستقطبت الأسهم الإماراتية سيولة بنحو 1.46 مليار درهم موزعة بواقع 873.8 درهم في سوق أبوظبي و587.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 598.8 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 24 ألف صفقة.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي العام بنحو 0.46 بالمئة رابحاً 17.2 نقطة، ليقفل عند 3734.26 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ أغسطس 2015، مع صعود مؤشر قطاع العقار بنسبة 1.5 بالمئة والمالية 0.49 بالمئة والصناعة 0.36 بالمئة.

ويعد الارتفاع الذي حققه سوق دبي المالي اليوم أعلى ارتفاع له منذ أغسطس 2015 .

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم "إعمار العقارية" 1.77 بالمئة و"الإمارات دبي الوطني" 1.37 بالمئة و"دبي الإسلامي" 0.37 بالمئة و"سوق دبي المالي" 1.38 بالمئة و"سالك" 1.33 بالمئة و"إعمار للتطوير" 0.92 بالمئة و"تيكوم" 0.82 بالمئة و"أرامكس" 0.7 بالمئة.

واستحوذ "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بنحو 124.1 مليون درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً نحو 107.1 مليون درهم، ثم "الخليج للملاحة" 61.7 مليون درهم و"ديوا" 36.7 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9384.73 نقطة، بينما أقفل مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9217.66 نقطة.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 209.4 مليون درهم، تلاه "الفا ظبي" جاذباً 107.2 مليون درهم، ثم "ملتيبلاي" بسيولة 60.09 مليون درهم و"أي آند" 47.6 مليون درهم.