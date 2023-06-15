غدا.. البابا فرنسيس يغادر مستشفى جيميلى بعد تحسن حالته الصحية

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد ماتيو برونى، مدير دار الصحافة التابعة للكرسى الرسولى، أن البابا فرنسيس سيغادر مستشفى جيميلى فى روما، صباح غد الجمعة، بعد الجراحة الأخيرة التى أجراها فى البطن، لمعالجة مشكلة الفتق، وإصلاح جدار البطن بدعائم اصطناعية.





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