المتحدثة باسم الخارجية الروسية: موسكو تقاتل لتكون دولة مستقلة ذات سيادة

جدة - نرمين السيد - قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، فى تصريحات خاصة لـ "قناة القاهرة الإخبارية"، إن هناك معركة تجرى من أجل المستقبل وعندما تنتهى سيتحدد شكل العالم الجديد.





وأضافت "زاخاروفا"، أن فوز منطق القوة الغربية المهيمنة يعنى أن العالم سيتحول إلى مستعمرات. وأوضحت أن روسيا تقاتل من أجل أن تكون دولة مستقلة ذات سيادة تملك سياستها الخارجية والداخلية. وتابعت أن العالم يفهم الاستفزازات الغربية فى أوكرانيا ويدرك من أين بدأ النزاع، وأن الأزمة بأوكرانيا بدأت عندما حدث انقلاب على السلطة ومحاولة إنشاء موطئ قدم للغرب ضد روسيا.

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