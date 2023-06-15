العالم اليوم - الصين: مؤتمر "COP28" في الإمارات سيحقق نتائج مهمة وإيجابية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 09:22 مساءً - قال المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، السفير تشانغ جون، إن بلاده تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل في استضافة مؤتمر الأطراف "COP28".

وقال السفير تشانغ جون، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي: "الصين تدعم الأمم المتحدة في لعب دور مهم في معالجة تغير المناخ، وتدعم دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل في استضافة COP28. ونعتقد أن المؤتمر بقيادة الرئيس المعين الدكتور سلطان الجابر سيحقق نتائج مهمة وإيجابية".

وأضاف: "التمويل غير الكافي هو العقبة الرئيسية في إدارة المناخ العالمي. يجب على وكالات الأمم المتحدة إنشاء آلية رصد لتنفيذ التمويل المناخي، وتشجيع البلدان المتقدمة على ترجمة الالتزامات إلى أفعال. يجب أن يلعب مجلس الأمن دوره بشكل قوي".

وتابع: "التحديات التي يفرضها تغير المناخ على حياة الإنسان والتنمية في جميع البلدان باتت ملحوظة أكثر فأكثر".

وأردف قائلا: "ومن الأمور الملحة والأكثر إلحاحا أن يتحد المجتمع الدولي ويعمل معا للتصدي لتغير المناخ".

وأوضح المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة أن الروابط بين المناخ والأمن نوقشت في العديد من اجتماعات مجلس الأمن، مبرزا "من الواضح أن الآراء ما تزال منقسمة وأن إجراء مزيد من المباحثات المعمقة أمر ضروري".

وأشار إلى أن "البلدان النامية التي تفتقر إلى القدرة على الصمود مع التغير المناخي تشهد ارتفاع معدل حدوث الظواهر الجوية المتطرفة والكوارث الطبيعية، مما يقوض مكاسب التنمية، ويؤدي إلى تفاقم نقص الموارد، واندلاع الاشتباكات بين الجماعات العرقية".