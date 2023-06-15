وأضاف مندوب السودان، خلال كلمة أمام جلسة مجلس الأمن الدولى حول الأوضاع فى السودان، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ميليشيات بمساندة الدعم السريع اختطفت وقتلت والى غرب دارفور، لافتا إلى أن ما يقرب من 350 ألف شخص نزحوا منها ويعيشون فى مخيمات محلية.
وطالب "إدريس"، الأمم المتحدة بضرورة دعم جهود السلام الأهلية فى البلاد، مؤكدا أن الجرائم التى ترتكب من قبل الميليشيات المتمردة، على حسب تعبيره، تهدف لهدم الدولة السودانية.
وأوضح أنه يجب الضغط على الدعم السريع لإزالة مظاهر الوجود العسكرى، داعيا لضرورة ممارسة الضغط على هذه القوات لضمان عدم مواجهة المساعدات الإنسانية التى تصل إلى مناطق الاشتباكات.
وأشار مندوب السودان بالأمم المتحدة، إلى أن تشاد أبلغت السودان باعتقال متمردين من الدعم السريع على الحدود، مؤكدا العثور على أسلحة حديثة وذكية فى معسكر طيبة، التابع للدعم السريع فى مخازن تحت الأرض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مندوب السودان: ميليشيات بمساندة الدعم السريع قتلت والى غرب دارفور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.