مندوب السودان: ميليشيات بمساندة الدعم السريع قتلت والى غرب دارفور

جدة - نرمين السيد - قال الحارث إدريس، مندوب السودان بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن الأوضاع على الحدود السودانية مستقرة، مشيرا إلى أن اعتداء الميليشيات على السكان فى دارفور تسبب فى واقع مأساوى.





وأضاف مندوب السودان، خلال كلمة أمام جلسة مجلس الأمن الدولى حول الأوضاع فى السودان، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ميليشيات بمساندة الدعم السريع اختطفت وقتلت والى غرب دارفور، لافتا إلى أن ما يقرب من 350 ألف شخص نزحوا منها ويعيشون فى مخيمات محلية.

وطالب "إدريس"، الأمم المتحدة بضرورة دعم جهود السلام الأهلية فى البلاد، مؤكدا أن الجرائم التى ترتكب من قبل الميليشيات المتمردة، على حسب تعبيره، تهدف لهدم الدولة السودانية.

وأوضح أنه يجب الضغط على الدعم السريع لإزالة مظاهر الوجود العسكرى، داعيا لضرورة ممارسة الضغط على هذه القوات لضمان عدم مواجهة المساعدات الإنسانية التى تصل إلى مناطق الاشتباكات.

وأشار مندوب السودان بالأمم المتحدة، إلى أن تشاد أبلغت السودان باعتقال متمردين من الدعم السريع على الحدود، مؤكدا العثور على أسلحة حديثة وذكية فى معسكر طيبة، التابع للدعم السريع فى مخازن تحت الأرض.