المدادحة : 97% من الأردنيين ينظرون إلى اللاجئين السوريين على أنهم أشقاء وأهل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 15 يونيو 2023 10:07 مساءً - دوت الخليج :- كشف وزير تطوير قطاع عام أسبق وخبير إدارة، ماهر المدادحة، عن دراسة اعلنت أن 97% من الأردنيين ينظرون إلى اللاجئين السوريين على أنهم أشقاء وأهل وعرب . وبين في تصريحات لقناة المملكة انه لا يوجد أيّ أردني يرفض وجود اللاجئين السوريين في البلاد.

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