الاحتلال يواصل تجريف الأراضي جنوب قلقيلية

الاحتلال يواصل تجريف الأراضي جنوب قلقيليةتواصل قوات الاحتلال الصهيوني، أعمال التجريف في أراضٍ المواطنين الفلسطينيين شرق قرية سنيريا، جنوب قلقيلية.

وقال رئيس مجلس قروي سنيريا هزاع الشيخ لوكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس إن جرافات العدو تواصل تجريف أراضي المواطنين المزروعة بالزيتون في منطقة "الودات" جنوب القرية.

وأضاف أن قوات العدو الصهيوني كانت قد استولت على الأرض التي تعود لعائلات "الشيخ، وعلي،

وأبو حجلة، والبري" منذ عام ونصف تقريبا، وجرفت منها حتى الآن نحو 40 دونما.

وأوضح هزاع أن هذا التجريف جاء تنفيذا لمخطط استيطاني صدر قبل نحو ثلاثة أعوام، يقضي بإقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية لصالح توسيع مستوطنة "عيتس أفرايم" المقامة على أراضي القرية.

وفي السياق اقتحمت قوات العدو بلدة يعبد جنوب غرب جنين، اليوم ، وجرفت الشارع الجديد الواصل بين البلدة وضاحية مريحة، وداهمت هيئة كهرباء يعبد والمنازل المحيطة ودمرت مركبتين.

وقال رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة ، إن جرافات العدو جرفت وأغلقت شارع يعبد مريحة، وهو شارع بطول 200 متر، ويُستخدم لمرور طلبة المدارس والجامعات والمزارعين.

وأضاف، أن قوات العدو داهمت هيئة كهرباء يعبد والمنازل المحيطة بها، وأجرت تفتيشا فيها، واستجوبت الموظفين وأصحاب المنازل، وألحقت أضرارا مادية بمركبتين عُرف من أصحابها شريف أبو بكر، كما نصبت تلك القوات نقاط مراقبة عسكرية على أسطح المنازل.

وندد عطاطرة بهذا العدوان المستمر على البلدة، والذي طال الإنسان والأرض والحجر والمياه، مشددا على أن الاحتلال يشكل المُعيق الأساسي لكل عملية التنمية في فلسطين، ويُمعن في سياسة العقاب الجماعي.