العالم اليوم - يشتبه بأنهم مهربون.. توقيف مصريين بعد "مأساة اليونان"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 10:20 مساءً - أوقف تسعة أشخاص يحملون الجنسية المصرية ويشتبه بأنهم مهربون في اليونان، بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية، وفق ما أفاد مصدر في أحد الموانئ لوكالة فرانس برس.

وبين هؤلاء قبطان المركب المتهالك الذي ناء بركابه وانقلب قبل أن يغرق، مما أدى إلى مصرع عشرات الأشخاص. غرق 79 على الأقل وفقدان المئات غرق 79 مهاجرا على الأقل في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، ويخشى أن يكون هناك مئات آخرون من الوفيات والمفقودين بعد انقلاب قاربهم، الذي كان مُحملا بأعداد كبيرة من المهاجرين، مما أدى إلى غرقه في عرض البحر قبالة اليونان، في واحدة من أكثر الكوارث البحرية إزهاقا للأرواح في أوروبا.

مع استمرار البحث المضني عن ناجين، قالت منظمة (ألارمفون) الخيرية الأوروبية إنها تعتقد بأن نحو 750 مهاجرا كانوا على متن القارب الذي يتراوح طوله بين 20 و30 مترا، بينما قدرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة عدد من كانوا على متنه بنحو 400.

قالت السلطات اليونانية إن من السابق لأوانه معرفة العدد الإجمالي للأشخاص الذين كانوا على متن القارب.

اليونان هي من الطرق الرئيسية التي يسلكها اللاجئون والمهاجرون من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا صوب دول الاتحاد الأوروبي. القارب تحت مسؤولية أثينا قال ماتيو بيانتيدوزي، وزير الداخلية الإيطالي، الخميس، إن القارب موجود في منطقة البحث والإنقاذ التي تقع تحت مسؤولية أثينا.

أبلغ بيانتيدوزي قناة "سكاي تي.جي.24" التلفزيونية الإيطالية بأن "الحادثة وقعت... ضمن منطقة البحث والإنقاذ اليونانية، في نطاق المسؤولية المحددة لهذا البلد".

أضاف: "لكن هذا لا يعني إلقاء اللوم على اليونان، بل إن الأمر يتعلق فقط بتحديد مناطق المسؤولية".

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