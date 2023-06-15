العالم اليوم - بسبب ظاهرة النينيو.. إندونيسيا تطلب مليون طن أرز من الهند

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 10:20 مساءً - وقع وزير التجارة الإندونيسى، ذو الكفل حسن، الخميس، مذكرة تفاهم بشأن استيراد مليون طن من الأرز من الهند استعدادا لتأثير ظاهرة النينيو هذا العام.

ونقلت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية عن الوزير قوله: "ينبغى أن تقوم وزارة التجارة بمبادرات لمواجهة ظاهرة النينيو، وشدد على ضرورة عدم تقييد مخزون الأرز للشعب رغم توقعات الجفاف".

وأضاف الوزير الإندونيسي "لهذا السبب، وقعت بالفعل على مذكرة تفاهم مع الهند حتى نتمكن من شراء مليون طن (من الأرز) من وقت لآخر".

وتابع أن اتفاقية استيراد الأرز مع الهند خارج مهمة وكالة الغذاء الوطنية الخاصة باستيراد مليوني طن من الأرز طوال هذا العام، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم الأخيرة تشمل سعر وتوافر الأرز الهندي لكن لم يتم تحديد وقت الشراء من قبل البلدين.

وظاهرة النينيو هي ظاهرة تحدث بسبب التغيرات في درجات حرارة البحر في المحيط الهادئ، وقد تؤدي إلى حدوث جفاف في إندونيسيا.