أستاذ اقتصاد للقاهرة الإخبارية: هناك مخاوف على الهوية الأوروبية من اللاجئين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبداللطيف الدرويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، فى جامعة كارتياف متروبوليتان البريطانية، إن معاملة اللاجئين فى أوروبا تشهد ازدواجية للمعايير واضحة، بسبب قلة المستوى والخشية على الهوية الأوروبية من اللاجئين فى موضوع التقاليد والمفاهيم.





وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصرى فى برنامج "مطروح للنقاش"، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك خشية على الهوية على ما يطرحه القوميين الأوروبيين فى الأحزاب المختلفة فى المنطقة الأوروبية. وأوضح أنه حين تصبح المسألة ظاهرة عامة وليست قليلة، يبدأ الأوروبيون فى الشعور بالأزمة، وأنهم جزء منها، وهم السبب فى كل ما حصل فى الدول التى يأتى منها اللاجئين، من سوريا إلى فلسطين، فبالتالى تعميم الأزمة يدفع إلى حلها. وذكر أن مشكلة اللاجئين من الناحية الإنسانية الكل مسؤول عنها، وهناك مسئولية للأنظمة السياسية فى دول العالم الثالث، فمن المنطلق الأخلاقى يجب أن تكون هناك نظرة إلى الاقتصاد وإعادة توزيع الثروات فى العالم.

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