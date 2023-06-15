نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن : عاشوا سويا وانجبوا اطفالا ... بعد 20 عاما سيدة تعرف انها مطلقة فترة الخطوبة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 15 يونيو 2023 11:05 مساءً - دوت الخليج :- صادقت محكمة التمييز على قرار من محكمة الجنايات الكبرى بسجن شخص 20 عاما بالاشغال الشاقة ، واقع سيدة لمدة 20 سنة بطريقة غير شرعية .

وفي التفاصيل : فان الشاب والفتاة كانا خاطبين وبسبب خلاف قام الشاب بتطليق الفتاة دون علمها ودون علم ذويها ، وبعد الطلاق باشهر اقاما حفل الزفاف وعاشا في بيت الزوجية لمدة 20 عاما وقاما بانجاب الاطفال بعد ان عاشرها معاشرة الازواج طوال هذه المدة بالرغم انها لا تحل له شرعا .

واضافة للتفاصيل : بعد 20 عاما وقعت بين الزوجين خلال كبير قامت على اثره السيدة الخروج من المنزل والذهاب الى منزل ذويها وبعدها ذهبت الى المحكمة لتشتكي زوجها لتتفاجئ عن طريق المحكمة الشرعية انها مطلقة من وقت الخطبة وان زواجها غير شرعي واطفالها تم انجابهم بطريقة غير شرعية .

وبينت التفاصيل : ان الشاب وبعد ان طلقها ذهب الى دائرة الافتاء الذين اكدوا له ان الطلاق وقع بالفعل وان عليه ان يعقد على الفتاة مرة اخرى وبمهر جديد الان انه لم يفعل ذلك واقام حفل الزفاف ودخل بها .

وعلى هذه الوقائع تم رفع دعوة ضد المتهم وحكمت المحكم عليه بالحبس 15 عاما وبعد تشديد العقوبة تم رفعها الى 20 عاما بالاشغال الشاقة .