العالم اليوم - "حماية مدى الحياة".. تفاصيل اكتشاف ثوري لمحاربة السرطان

"حماية مدى الحياة".. تفاصيل اكتشاف ثوري لمحاربة السرطان

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 يونيو 2023 11:18 مساءً - في تطور يعد بتغيير قواعد اللعبة في معركة مكافحة السرطان، اكتشف باحثون في كلية بايلر للطب في الولايات المتحدة طريقة حاسمة تعزز استجابة المناعة ضد السرطان مدى الحياة، بحسب درسة نشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Science.