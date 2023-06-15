وزير خارجية العراق: عودة اللاجئين إلى سوريا مرهون باستقرار الأوضاع الأمنية

جدة - نرمين السيد - قال فؤاد حسين وزير الخارجية العراقى، خلال تصريحات على هامش مؤتمر دعم سوريا بالاتحاد الأوروبى، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن عودة اللاجئين إلى سوريا تتعلق بالوضع الإنسانى والأمنى والاقتصادى داخل سوريا.





وأضاف "حسين"، أن التغير فى الداخل السورى يساعد كثيرا على عودة اللاجئين إليها.

يستضيف الاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، مؤتمرا دوليا لجمع المساعدات المادية من أجل سوريا التى ضربها زلزال عنيف هذا العام، ما زاد من الأزمات التى تعانى منها منذ اندلاع الصراع فى 2011.

وذكر بيان مشترك من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة فى حالات الطوارئ مارتن جريفيث، والمفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندى، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى آخيم شتاينر، إذ يدير الثلاثة الاستجابة التى تقودها الأمم المتحدة للأزمة فى سوريا، "نحتاج لدعم مالى أكبر بكثير من المجتمع الدولى".

وأضافوا: "المزيد من المساعدة للشعب السورى وللدول التى تستضيفهم اللاجئين أمر ضرورى، بحسب وكالة "رويترز".

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن أكثر من 14 مليون سورى فروا من منازلهم منذ 2011 ولا يزال نحو 6.8 مليون نازحين داخل سوريا التى يعيش فيها كل السكان تقريبا تحت خط الفقر، ويعيش نحو 5.5 مليون لاجئ سورى فى تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.