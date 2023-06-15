جدة - نرمين السيد - وأضاف "باليتسكى"، في تصريحاته لـ"القاهرة الإخبارية" أن إقليم زابوريجيا يٌعد حاليًا من أقوى المناطق المحصنة ضد هجمات القوات الأوكرانية، بعد أن لعبت حكومة الإقليم دورًا محوريًا لتعزيز الخطوط الدفاعية ضد الهجمات الأوكرانية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حاكم زابوريجيا لـ«القاهرة الإخبارية»: مستعدون لصد هجوم كييف المضاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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