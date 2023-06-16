وزير المياه الجنوب إفريقى: قطاع المياه الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية

وأضاف "موكونو"، أن هناك قلقا حيال تأثير التغيرات المناخية، وأنه لا بد من تخصيص كل الجهود لمواجهة هذه التداعيات، وأيضا لتعزيز الصمود القارى لمواجهة أى تداعيات من التغير المناخى.
وتابع وزير المياه، أن القارة الإفريقية لديها عدد من القوانين واللوائح بشأن المياه، لافتا إلى أنه جرى تحقيق الكثير من التحسينات فى إصدار تراخيص المياه لضمان الحقوق المائية للشعوب.
وذكر أن القارة تعمل على تنظيم الهيكل الخاص باستخدام المياه على المستوى المحلى لضمان الفاعلية وأن كل فرد من الشعب يحصل على حقوقه المائية وأن هذا جزء يندرج تحت أهداف التنمية المستدامة.
وواصل: لنضمن أنه بحلول 2030 إن لم يكن هناك هدف محقق علينا أن نعمل بكل ما بوسعنا لتعزيز مشاريع البنية التحتية وكذلك دعم كافة المهارات لإرسال وتوفير المياه لكل المواطنين.
وأشار إلى أن هناك العديد من المشاركات المتعلقة بالمياه مع الدول المجاورة لجنوب إفريقيا، فضلا عن مذكرات التفاهم المختلفة التى تضمن بلاده تنفيذها بهذا الشأن.
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