الحزب الحاكم البولندى: سنجرى استفتاء شعبيا لـ اتخاذ هذا القرار

جدة - نرمين السيد - أكد ياروسلاف كاتشينسكى، زعيم حزب القانون والعدالة في بولندا، أمس الخميس، أن الحكومة لن توافق أبدًا على فرض التزام على بولندا لقبول حصة من المهاجرين، مشيرًا إلى أن البولنديين يجب أن يتخذوا قرارًا بشأن هذه القضية من خلال استفتاء.





ونقلت صحيفة "ذا فيرست" نيوز البولندية عن كاتشينسكى قوله خلال مناقشة حول إعادة توطين المهاجرين فى الاتحاد الأوروبى عقدت فى مجلس النواب اليوم: "يجب البت فى هذه المسألة من خلال استفتاء سوف ننظمه قريبا".

وصرح كاتشينسكى أن قبول بولندا للاجئى الحرب فى أوكرانيا كان عاملًا مهمًا للغاية فى هذا القرار، موضحا: "استقبلنا عدة ملايين من اللاجئين، بمعنى أن لكل مهاجر وفقا للاتحاد الأوروبى 22000 يورو، من شأنه أن يمنحونا 20-30 مليار يورو".

ومع ذلك، قال: "إذا كنا سنتحدث عن المساعدة التى تلقيناها، فهذا يساوى حوالى 100 يورو لكل مقيم، وهذه مزحة ومثال على تمييز شائن للغاية".

واختتم زعيم الحزب الحاكم بالقول: "تذكر أننا سننظم هذا الاستفتاء، يجب أن يكون للشعب البولندى رأى فى هذا الأمر".