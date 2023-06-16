الحزب الحاكم البولندى: سنجرى استفتاء شعبيا لـ اتخاذ هذا القرار

ونقلت صحيفة "ذا فيرست" نيوز البولندية عن كاتشينسكى قوله خلال مناقشة حول إعادة توطين المهاجرين فى الاتحاد الأوروبى عقدت فى مجلس النواب اليوم: "يجب البت فى هذه المسألة من خلال استفتاء سوف ننظمه قريبا".
وصرح كاتشينسكى أن قبول بولندا للاجئى الحرب فى أوكرانيا كان عاملًا مهمًا للغاية فى هذا القرار، موضحا: "استقبلنا عدة ملايين من اللاجئين، بمعنى أن لكل مهاجر وفقا للاتحاد الأوروبى 22000 يورو، من شأنه أن يمنحونا 20-30 مليار يورو".
ومع ذلك، قال: "إذا كنا سنتحدث عن المساعدة التى تلقيناها، فهذا يساوى حوالى 100 يورو لكل مقيم، وهذه مزحة ومثال على تمييز شائن للغاية".
واختتم زعيم الحزب الحاكم بالقول: "تذكر أننا سننظم هذا الاستفتاء، يجب أن يكون للشعب البولندى رأى فى هذا الأمر".
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