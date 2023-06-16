«شؤون الحرمين» تنفذ برنامجا توعويا لقاصدات بيت الله الحرام

جدة - نرمين السيد - وأوضحت مديرة إدارة مكتبة المسجد الحرام نورة بنت حمود العتيبى -فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس- أن البرنامج تناول عدة محاور أبرزها: "مقدمة عن أهم الأمراض الشائعة فى الحج، وقائمة بالأمراض السارية والتنفسية فى موسم الحج، وحمى الضنك، وضربات الشمس والحر".

وأضافت أن البرنامج يسهم فى تعزيز صور الوقاية الموسمية ونشر الوعى الصحى بين الحجاج، وذلك للوقاية من الأمراض الأكثر انتشارًا أثناء موسم الحج حتى يتمكن الحاج من أداء مناسك الفريضة بصحة جيدة.

ومن جهة أخرى، تغادر يوميًا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة مئات الحافلات من عدة مراكز ومحطات، وذلك وفق آلية عمل منظمة تشرف على تشغيلها عدة جهات ولجان ميدانية تعمل ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وتباشر اللجان العاملة بوزارة الحج والعمرة السعودية أعمال تفويج ضيوف الرحمن من مساكنهم والوصول إلى مراكز التفويج البرى، وضبط مواعيد التفويج عبر أجهزة الربط الآلى فى مواعيد منتظمة تعنى بسرعة إنجاز أعمال التفويج، وطلبات المغادرة المسجّلة آليًا، وذلك بإشراف مباشر من لجنة الحج والزيارة بإمارة منطقة المدينة المنورة، وبمتابعة الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج، والنقابة العامة للسيارات، والمؤسسة الأهلية للأدلاء, وبمشاركة القطاعات الأمنية بما يضمن راحة وجاهزية الحجاج, ووصولهم بيسر إلى المشاعر المقدسة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد عملت اللجان الميدانية فى مركز تفويج الحجاج والمعتمرين على طريق الهجرة السريع، على استقبال وتفويج مئات الحافلات بدءًا من ساعات الفجر الأولى وحتى المساء فى عمل مكثّف يراعى انتظام عمليات مغادرة عشرات الآلاف من الحجاج، ورصد حالات وأعداد المغادرة، وعدم تكدّس الحافلات فى مركز التفويج، وانسيابية مغادرة الحافلات بشكل متتابع، تفاديًا لحالات الازدحام على الطريق، ترافقهم كافة الخدمات الأمنية والصحية والإرشادية.

يذكر أن أكثر من 471 ألف حاج غادروا المدينة المنورة إلى مكة المكرمة منذ السادس من شهر ذى القعدة الجاري, فيما تبقى قرابة 114 ألف حاج فى المدينة المنورة اليوم، وفق الإحصائية اليومية التى تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وفى السياق، أكملت مدينة حجاج البر بمنطقة القصيم الواقعة جنوب مدينة بريدة على طريق الرياض / القصيم / المدينة المنورة السريع، استعداداتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن أثناء مرورهم بالمنطقة فى طريقهم إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج.

وتعد مدينة حجاج البر ببريدة إحدى محطات إقامة الحجاج المؤقتة وهم متوجهون أو عائدون من وإلى الأماكن المقدسة، وتمثل تكامل وتعاون عدد من الجهات الحكومية لخدمة العبور من الحجاج، بإشراف كامل من صاحب السمو الملكى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

وأوضح مدير إدارة تنسيق ومتابعة الخدمات بالإمارة القصيم، المشرف على مدينة الحجاج ببريدة أحمد بن صالح الزميع أن مدينة الحجاج تقدم خدماتها الصحية والاجتماعية والثقافية والتوعوية لحجاج بيت الله الحرام القادمين عن طريق البر على مدار الـ 24 ساعة، بتنظيم من أمارة منطقة القصيم، حيث تقوم شرطة المنطقة والدفاع المدنى والهلال الأحمر وفرع وزارة المياه والجمعية الخيرية والإفتاء وشركة الاتصالات السعودية وتعليم البنين والبنات مراكز لها فى المدينة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأفاد الزميع أن تجمع القصيم الصحى يقدم خدماته للحجاج من خلال مركز صحى يعمل مدار الـ 24 ساعة، يقوم بتطعيم الحجاج ضد الحمى الشوكية والأمراض الأخرى ويستقبل المرضى وتحويل الحالات التى تستدعى إلى المستشفى.

وأضاف أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم يقيم مخيمًا دعويًا يوزع خلاله المصاحف والكتب والأشرطة والمطويات الخاصة بموسم الحج وإرشاد الحجاج المارين بالمدينة والإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم، وتعمل الإدارة العامة للتعليم ممثلة بفريق الكشافة مع نقطة التفتيش الواقعة على الطريق بمدخل المدينة، على توزيع مطويات وإرشاد الحجاج، وتعداد الحجاج المارين والداخلين إلى منطقة القصيم، مشيرًا إلى أن المستفيدين من المدينة من جنسيات مختلفة منها الروسية، والأشقاء من الجنسيات الكويتية والعمانية والإماراتية.

ومن جهة أخرى، عقدت الشؤون الصحية وهيئة الهلال الأحمر السعودى بمنطقة مكة المكرمة، اجتماعًا تنسيقيًا مشتركًا لمناقشة استعدادات الجهتين لموسم حج هذا العام.

وتناول الاجتماع عدة موضوعات تخدم الجانبين أثناء تقديم الخدمات الصحية والإسعافية فى المشاعر المقدسة، والمنطقة المركزية للحرم المكى، ومقرات تواجد الحجاج، إضافةً لمناقشة كيفية النقل الإسعافى والطبى.

إلى ذلك، قام وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودى المهندس عبدالله السواحه، بزيارة إلى مقر شركة موبايلى فى مدينة مكة المكرمة للوقوف على استعداداتها لموسم الحج لهذا العام.

واستعرض الرئيس التنفيذى لموبايلى المهندس سلمان البدران، الخدمات التى ستقدمها موبايلى لخدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة للاستعدادات التى قامت بها الشركة التى شملت زيادة نسبة تغطية الجيل الخامس عن العام الماضى بنسبة 85%، وإضافة أربعة مواقع جديدة لزيادة مساحة التغطية، وزيادة نسبة سعة البيانات الأساسية بنسبة 20%، وزيادة نسبة تغطية الألياف بنسبة 120%.

وقال البدران إنه حرصًا على تحسين تجربة الحجاج الذى من المتوقع أن تكون أعدادهم أكبر من السنوات الماضية، قامت موبايلى بتطوير شبكتها فى مواقع المشاعر المقدسة، وتحسين عدة خدمات من ضمنها مركز التميز التشغيلى فى مدينة مكة المكرمة الذى يتم تطويره بشكل سنوى لضمان سرعة استجابة عالية للأعطال أو معطيات الشبكة مما يجعل المركز جاهزًا لخدمة حجاج بيت الله.

وأثناء الجولة التعريفية، أوضح الرئيس التنفيذى للتقنية فى موبايلى علاء مالكى، أن الشركة ستوفر طاقمًا ذا خبرة مهنية عالية من جميع الأقسام التقنية، للتعامل مع جميع ما يختص بأجزاء الشبكة بمنطقة الحرم والمشاعر المقدسة بشكل خاص، ومكة المكرمة بشكل عام.

وسيقوم الطاقم بمراقبة مؤشرات الشبكة ومؤشرات الجودة معتمدين على أحدث عمليات الأتمتة والذكاء الاصطناعى للتحليل والتوصية بالتغييرات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتقليل الازدحام وتحقيق التوازن فى حركة المرور فى المناطق شديدة الازدحام لضمان تقديم خدمات متكاملة وعلى أعلى المستويات للحجاج.