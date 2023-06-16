الدفاع الروسية تستهدف مواقع إنتاج مسيرات هجومية دون طيار فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك وفقًا لبيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية ونقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، حيث قالت الوزارة إن قواتها رصدت محاولات القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضى لتنفيذ عمليات هجومية على محاور جنوب دونيتسك وزابوريجيا، حيث صدت الوحدات الروسية عددا من هجماتها هناك، لافتة إلى أن إجمالى خسائر الجيش الأوكرانى على محورى جنوب دونيتسك وزابوريجيا بلغ نحو 155 جنديا و3 دبابات ومدفع Cezar فرنسى الصنع ومدفعى هاوتزر "مستا-بى" و"دى-30"، كما تم تدمير مستودع ذخيرة فى زابوريجيا.

وأوضحت أنه على محور دونيتسك، صدت مجموعة قوات "الجنوبية" الروسية 5 هجمات أوكرانية خلال يوم، وشملت خسائر العدو على هذا المحور ما يصل إلى 340 جنديا ومدرعتين و4 مركبات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دى-30"، بينما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة فى دونيتسك، وتمت تصفية 30 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك و50 آخرين على محور كراسنى ليمان، كما تم تحييد 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على المحورين، وتدمير مدفعين ذاتيى الحركة "أكاتسيا" و"جفوزديكا"، إضافة إلى مدفعى هاوتزر "مستا-بى" و"دى-30".

وعلى محور خيرسون، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم القضاء على نحو 35 جنديا للعدو وتدمير مدفعى هاوتزر "مستا-بى" و"دى-30"، وأصابت القوات الروسية بنيرانها 105 وحدات مدفعية أوكرانية فى مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية للعدو فى 132 منطقة.

وأوضحت أن قواتها أسقطت طائرتين من طراز "سو-27" أوكرانيتين فى سماء دونيتسك، إضافة إلى 5 قذائف من راجمات الصواريخ "هيمارس" و"أوراجان" و25 طائرة بدون طيار فى مناطق متفرقة.