تعرض عدد من الوكالات الفيدرالية الأمريكية إلى هجوم إلكترونى

جدة - نرمين السيد - وتابعت المسئولة الأمريكية فى تصريحت لشبكة "إم إس إن بى سى" الإخبارية الأمريكية: "إن برنامج تستخدمه الوكالات والشركات الفيدرالية فى جميع أنحاء العالم. لقد أصدرنا تقريرًا استشاريًا حول هذا الأسبوع الماضى. ونحن نستجيب له".
وأضافت "فى الوقت الحالى، نركز بشكل خاص على الوكالات الفيدرالية التى قد تتأثر ونعمل جنبًا إلى جنب معها لتكون قادرة على التخفيف من هذا الخطر".
وعند سؤالها عما إذا كانت برامج الفدية الروسية وراء الهجوم، قالت إيسترلى "نحن نتتبعها كجماعة إجرامية والعديد من هذه الجماعات الإجرامية موجودة فى أماكن مثل أوروبا الشرقية".
كان الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية قد تعرض لعطل استمر لعدة دقائق وورد على الموقع عبارة "نعتذر، هذا الموقع يشهد حاليا مشكلات فنية، برجاء حاول مرة أخرى بعد بضعة دقائق".
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