سول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بـ اتجاه البحر الشرقى

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الكورى الجنوبى، أن كوريا الشمالية أطلقت، أمس الخميس، صاروخًا باليستيًا غير محدد فى اتجاه البحر الشرقى، كتعبير واضح عن احتجاجها على سلسلة كبيرة من التدريبات بالذخيرة الحية التى جرت بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتى انتهت فى نهاية هذا الأسبوع





وفى وقت سابق من يوم الخميس، أصدر متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية بيانًا ندد فيه بما وصفته بالتدريبات "الاستفزازية وغير المسؤولة".

وذكرت وكالة أنباء كوريا «يونهاب» أن هيئة الأركان المشتركة فى سول رصدت الإطلاق من منطقة "سونان" فى بيونغ يانغ بين الساعة 7:25 مساء و7:37 مساء. ولم تذكر التفاصيل حتى الآن انتظارًا للتحليل المفصل.

وقالت هيئة الأركان المشتركة فى رسالة نصية للصحفيين: "يحافظ جيشنا على وضع الاستعداد بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة بينما يعزز المراقبة واليقظة ضد الاستفزازات الإضافية".

وأنهى الحلفاء، اليوم الخميس، الجولة الخامسة والأخيرة من التمرين المشترك بالذخيرة الحية، وهو الأول من نوعه منذ 6 سنوات، فى ميدان "سيونج جين" التدريبى فى "بوتشيون"، على بعد 25 كيلومترًا فقط الحدود بين الكوريتين، للاحتفال بالذكرى السبعين للتحالف الثنائى بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتمت تعبئة أكثر من 610 أصول عسكرية للتدريبات، بما فى ذلك مقاتلات من طراز "F-35A" ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "K9" من الجانب الكورى الجنوبى، وطائرات مقاتلة من طراز "F-16" وطائرات "النسر الرمادى" بدون طيار من الجانب الأمريكى.

واتهمت وزارة الدفاع الكورية الشمالية، الحلفاء بتصعيد التوترات، قائلة: "ردنا على هذه التدريبات لا مفر منها".

وقال المتحدث - فى اليبان الذى نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية -: "يدين جيشنا بشدة الخطوات الاستفزازية وغير المسؤولة للسلطات العسكرية العميلة فى تصعيد التوتر العسكرى فى المنطقة، على الرغم من تحذيراته المتكررة، ويحذرها جدية"، مضيفًا: "ستواجه قواتنا المسلحة بشكل كامل أى شكل من أشكال الأعمال الاستفزازية من قبل أعدائنا".

وجاء الإطلاق الأخير فى الوقت الذى يقوم فيه الجيش الكورى الجنوبى بعملية لانتشال حطام صاروخ فضائى كورى شمالى فى البحر الأصفر.

وأطلقت كوريا الشمالية ما زعمت بأنه صاروخ يحمل قمرًا صناعيًا فى 31 مايو، لكنه سقط فى البحر بسبب التشغيل غير الطبيعى لمحرك المرحلة الثانية، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية فى كوريا الشمالية.

وكان آخر إطلاق صاروخى لكوريا الشمالية فى 13 أبريل، حيث زعمت آنذاك أنها أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "هواسونغ-18" الذى يعمل بالوقود الصلب.