جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال ميدفيديف ذلك، أمس الخميس، فى اجتماع لمجموعة العمل حول الرقابة على صناعة الأسلحة فى مقاطعة تولا الروسية.
وتابع: "إذا لفتم الانتباه فإن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، قال أمس إنهم سينظرون فى قمة الحلف القادمة فى مسألة إعطاء إشارة قوية حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو بعد انتهاء الأعمال القتالية، ما الذى يمكن قوله حول ذلك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: التهدئة فى أوكرانيا غير متوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.