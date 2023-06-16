روسيا: التهدئة فى أوكرانيا غير متوقعة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال ميدفيديف ذلك، أمس الخميس، فى اجتماع لمجموعة العمل حول الرقابة على صناعة الأسلحة فى مقاطعة تولا الروسية.

وتابع: "إذا لفتم الانتباه فإن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، قال أمس إنهم سينظرون فى قمة الحلف القادمة فى مسألة إعطاء إشارة قوية حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو بعد انتهاء الأعمال القتالية، ما الذى يمكن قوله حول ذلك".