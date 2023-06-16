اتهام روسى بارتكاب هجمات إلكترونية ضد شركات فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وأصدرت وزارة العدل الأمريكية بيانًا صحفيًا، قالت فيه إن رسلان ماجوميدوفيتش أستاميروف، البالغ من العمر 20 عامًا، شارك فى نشر العديد من برامج الفدية "لوك بيت" وغيرها من الهجمات الإلكترونية ضد أنظمة الكمبيوتر فى الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا وأفريقيا.

وأشارت الوزارة، إلى أن المدعين الأمريكيين، قالوا إن أستاميروف شارك فى مؤامرة من أغسطس 2020 على الأقل إلى مارس 2023 مع أعضاء آخرين فى حملة برامج الفدية "لوك بيت" لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وطلب فدية، ونفذ شخصياً ما لا يقل عن خمسة هجمات على أجهزة الكمبيوتر فى الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

ومن جانبها، قالت نائبة المدعى العام ليزا موناكو:"هذا الهجوم المتعلق ببرامج الفدية "لوك بيت"، وهو الثانى فى ستة أشهر، يؤكد التزام وزارة العدل الراسخ بمحاسبة الجهات الفاعلة فى مجال برامج الفدية".

وتم اتهام أستاميروف بالتآمر لارتكاب احتيال والتآمر لإتلاف أجهزة الكمبيوتر المحمية عمداً وإرسال طلبات فدية.

وقد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا فى السجن للتهمة الأولى وخمس سنوات للتهمة الثانية، فى حالة إدانته.