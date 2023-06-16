الشرطة الأمريكية تحبط تهديدا بإطلاق نار جماعى

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل"، قالت الشرطة الأمريكية إنه تم تحديد هوية المهاجم وتبين أنه يدعى ماثيو ديسافيو، ويبلغ عمره 33 عامًا، وكان يهدد بإطلاق نار جماعى فى نهائى كأس ستانلى.

وأضافت الشرطة أن ديسافيو نشر أيضًا رسائل تهديد عن المباراة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وكتب عبر صفحته "أنا قادم من أجلكم الليلة وآمل أن تجلبوا كل ضابط شرطة فى فيجاس جولدن نايتس للدفاع عنكم!"، وفقًا للشرطة.

واعتقلت الشرطة ديسافيو قبل حوالى خمس ساعات من بدء المباراة، كما أفادت بأنهحُكم عليه فى قضايا مطاردة وتحرش سابقة.