العالم اليوم - اعتداء جنسي خلال نهائي كرة السلة.. ماغريغور في "مأزق"

انتم الان تتابعون خبر اعتداء جنسي خلال نهائي كرة السلة.. ماغريغور في "مأزق" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 يونيو 2023 10:23 صباحاً - اتهم نجم الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماغريغور بالاعتداء الجنسي على امرأة خلال نهائي الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين "أن بي ايه" في ميامي الأسبوع الماضي، حسب ما أفادت الخميس عدة تقارير أميركية.

ونقلت شبكتا "إي أس بي أن" وتي أم زي سبورتس" برسائل من محامي الضحية قالت فيها إن ماغريغور (34 عاما) اعتدى عليها "بعنف" في حمام في ملعب "كاسيا سنتر" خلال المباراة الرابعة بين ميامي هيت ودنفر ناغتس الجمعة الماضي.

وحسب تلك الوثائق، عمد ماغريغور إلى "تقبيل ضحيته بالقوة"، قبل محاولة إجبارها على القيام بأعمال جنسية متعددة.

ونفى ماغريغور هذه المزاعم في بيان أرسلته المحامية باربرا لاينس عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة فرانس برس، مؤكدة أن "المزاعم كاذبة. السيد ماغريغور لن يخضع للترهيب".

في المقابل، أكدت شرطة ميامي أن وحدة الضحايا الخاصة التابعة لها تحقق في تقرير تم تقديمه الأحد.

وجاء في بيان صدر عن شرطة ميامي لوكالة فرانس برس من دون ذكر اسم ماغريغور "هذا تحقيق مفتوح لذا لا يمكن الكشف عن معلومات إضافية في الوقت الحالي".

وضمن السياق ذاته، أكد فريق ميامي هيت والرابطة الوطنية لدوري "أن بي ايه" انهما على علم بالتقارير والتحقيق.

وقال هيت في بيان "نحن على علم بهذه المزاعم ونجري تحقيقا كاملا. في انتظار نتيجة التحقيق، سنحجب أي تعليق آخر".

وكان ماغريغور أثار الجدل خلال وقت مستقطع أثناء المباراة حين قام بلكم تميمة ميامي هيت بعد أن ظهر في الملعب بهدف تصوير إعلان ترويجي مخطط له مسبقا. نقل الشخص الذي كان يرتدي زي التميمة لاحقا إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج الطبي ومسكنات للألم قبل عودته إلى منزله.

ويُعد ماغريغور من أكثر الأسماء شهرة في رياضات القتال، وعرف العديد من الأحداث المثيرة للجدل داخل حلبة الفنون القتالية المختلطة وخارجها، ومن أشهرها النزال الذي جمعه بالملاكم الأميركي المخضرم فلويد مايويذر في لاس فيغاس في أغسطس 2017، والذي انتهى لصالح الأخير في الجولة العاشرة.

وحقق النزال أكثر من 600 مليون دولار من إجمالي الإيرادات، فيما حصل ماغريغور، السباك السابق من دبلن، على حوالي 100 مليون دولار.