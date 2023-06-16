قديروف: مقاتلون من الشيشان ينتشرون على الحدود الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، أن مقاتلين من بلاده انتشروا فى منطقة بيلجورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، لمنع هجمات "جماعات التخريب الأوكرانية"، على حد وصفه.





وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز"، فقد شهدت منطقة بيلجورود سلسلة من عمليات التوغل الحدودية، الشهر الماضى، من جماعات روسية مؤيدة لأوكرانيا، تصف نفسها بأنها معارضة للرئيس فلاديمير بوتين.

وبحسب الوكالة، قال قديروف، حليف بوتين وزعيم منطقة الشيشان الروسية، إن مقاتلين من كتيبة "زاباد-أخمات" انتشروا بالقرب من قرية نيخوتيفكا الحدودية ونقطة تفتيش فى منطقة جريفورون، التى شهدت هجومًا عبر الحدود فى مايو الماضى.

وأضاف قديروف، فى منشور عبر تطبيق تليجرام: "يمكن لسكان المناطق المتاخمة للحدود مع أوكرانيا ألا يشعروا بالقلق.. فكل من يتعدى على حدودنا سيلقى ردًا صاعقًا".

وتنفى أوكرانيا ضلوعها فى الهجمات عبر الحدود، وتصفها بأنها نتيجة مباشرة للحرب التى اندلعت فى فبراير 2022.