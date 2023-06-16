العالم اليوم - الرئيس الصيني لـ"غيتس": نأمل في "صداقة دائمة" مع أميركا

انتم الان تتابعون خبر الرئيس الصيني لـ"غيتس": نأمل في "صداقة دائمة" مع أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 يونيو 2023 11:21 صباحاً - نقلت وسائل إعلام رسمية، الجمعة، عن الرئيس الصيني شي جين بينغ، قوله لبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة التكنولوجيا العملاقة مايكروسوفت، إن أساس العلاقات الصينية الأميركية في أيدي الشعبين، وإنه يأمل في صداقة دائمة بين البلدين.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن شي وصف غيتس خلال اجتماعهما، الجمعة، بأنه أول "صديق أميركي" التقى به في بكين هذا العام، مضيفا أن الصين ترغب في تعزيز التعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس.

وخلال لقاء نادر مع غيتس قال الرئيس الصيني، إن بلاده "وضعت دائما آمالها في الشعب الأميركي"، على الرغم من التوتر بين واشنطن وبكين، كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.

وغيتس أحد أغنى رجال العالم وهو واحد من عدد من رجال الأعمال الغربيين الذين يزورون الصين منذ أن رفعت البلاد القيود الصارمة التي فرضتها لكبح كوفيد وجعلتها معزولة إلى حد كبير عن العالم لما يقرب من ثلاث سنوات.

وهذه الزيارة هي الأولى له للبلاد منذ أربع سنوات.

وقالت مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخميس إنها ستمنح 50 مليون دولار لدعم الجهود الصينية لمكافحة الملاريا والسل.