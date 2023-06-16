وفد رؤساء المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية يصل كييف

جدة - نرمين السيد - وكانت إفريقيا دخلت على الخط فى طريق تسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، بطرح مبادرة جديدة للوساطة بين طرفى الأزمة.
ويقود المبادرة رؤساء 6 دول أفريقية هى:- "مصر وجنوب أفريقيا وجزر القمر والرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى والسنغال وزامبيا وأوغندا"، حيث أعربوا عن استعدادهم للسفر الى روسيا وأوكرانيا بهدف إيجاد حل النزاع بين البلدين.
وفى اجتماع عبر الفيديو كونفراس، أكد قادة الدول الـ 6، أن لإفريقيا مصلحة أكيدة فى العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لأثاره السلبية الهائلة على دولها فى قطاعات منها:- "أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولى".
وشهد الاجتماع بين قادة دول المبادرة توافقًا على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الإفريقية من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانيين الروسى والأوكرانى على الانخراط فيها بشكل إيجابى.
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