رئيس جنوب إفريقيا يصل أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية أنه كان فى استقبال رامافوزا فى محطة سكة حديد بالعاصمة "كييف" المبعوث الأوكرانى الخاص لأفريقيا والشرق الأوسط "مكسيم صبح" وسفير جنوب إفريقيا لدى أوكرانيا.

وأفاد مكتب رئيس جنوب إفريقيا - فى بيان - بأن رامافوزا يزور أوكرانيا ضمن بعثة السلام الإفريقية التى تهدف إلى التوصل لحل سلمى للصراع، مشيرًا إلى أن "الرئيس رامافوزا أجرى خلال الأسابيع الماضية محادثات مع الرؤساء الروسى فلاديمير بوتين والأوكرانى فولوديمير زيلينسكى والصينى شى جين بينج، بالإضافة إلى زعماء دول بريكس والسكرتير العام للأمم المتحدة، بشأن الجهود المبذولة لتسهيل التوصل لحل سلمى للنزاع بين أوكرانيا وروسيا، وذلك بما يتماشى مع موقف جنوب أفريقيا كدولة غير متحيزة".

وأضاف المكتب أن الوفد الإفريقى سيغادر كييف فى وقت لاحق اليوم متجها إلى مدينة "سانت بطرسبرج" فى روسيا حيث سيلتقون مع بوتين غدا السبت.

وتتألف بعثة السلام الأفريقية من قادة جنوب إفريقيا وزامبيا وجزر القمر وجمهورية الكونغو ومصر والسنغال وأوغندا.