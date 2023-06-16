العالم اليوم - إعمار تطلق مشروعا للعقارات الفاخرة باستثمارات 20 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 يونيو 2023 12:26 مساءً - أطلقت شركة إعمار العقارية الإماراتية، مشروعا للعقارات الفاخرة في دبي، باستثمارات تفوق 20 مليار دولار، بحسب بيان من الشركة لبورصة دبي، الجمعة.

وبحسب البيان، فإن مشروع "ذا أويسس"، أحدث مشروعات إعمار العقارية، يقع على مساحة إجمالية تزيد على 9.4 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية ما بين قصور وفلل فخمة.

المشروع يتضمن حدائق وقنوات مائية ومساحات خضراء، وخصصت إعمار 25 بالمئة من أراضيه للبحيرات، كما خصصت 1.5 مليون متر مربع من أراضي المشروع لمنطقة تجارية تضم المطاعم ومحلات البيع بالتجزئة.

ويأتي إطلاق المشروع في ظل انتعاش قوي للقطاع العقاري في دبي، حيث تشهد طلب مرتفع للغاية على العقارات الفاخرة، وهو ما دفع أسعارها لمستويات تقترب من لندن ونيويورك.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، قفزت مبيعات شركة إعمار العقارية بنسبة 26 بالمئة إلى حوالي 8.6 مليار درهم (2.3 مليار دولار).

وأطلقت إعمار في الربع الأول سبعة مشاريع جديدة، من أجل الاستفادة من زخم الطلب المتزايد، مع زيادة الوافدين الجدد وانتعاش حركة السياحة.

ورفعت وكالة موديز تصنيف "إعمار العقارية" على المدى الطويل من Baa3 إلى Baa2، وتصنيف "إعمار مولز مانجمنت" من Baa2 إلى Baa1، وثبتت نظرتها المستقبلية المستقرة لتصنيف الشركتين.

وقالت الوكالة إن رفع التصنيف الائتماني للشركتين جاء على خلفية سجل الأداء المتميز عبر عدة دورات عقارية، بالإضافة إلى الأداء المالي القوي للشركتين على مدار الــ 18 شهرا الماضية، مع التحسن الهائل في حجم العائدات وتغطية الفائدة لدى كل من الشركتين.

وأضافت أن هذا التصنيف يعكس أيضا قوة البيئة الاقتصادية الكلية في دبي، بالإضافة إلى تحسن ظروف التشغيل في قطاع العقارات المحلي.

يذكر أن سهم شركة إعمار العقارية ارتفع هذا الأسبوع وحده بنحو 7.5 بالمئة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2022.