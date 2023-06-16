العالم اليوم - COP28.. معايير الغرب المزدوجة وقدرة الإمارات على "سد الفجوة"

انتم الان تتابعون خبر COP28.. معايير الغرب المزدوجة وقدرة الإمارات على "سد الفجوة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 يونيو 2023 12:26 مساءً - اعتبر مجيد جعفر، المدير التنفيذي لشركة "نفط الهلال"، أقدم شركة خاصة في قطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط، اختيار الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28) المقرر في دبي أواخر العام الجاري، الأمثل، وحدد الأسباب.

وفي مقال رأي، قال جعفر أن اختيار الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28) أثار الجدل عند الغرب، ولكنه بذلك سلط الضوء على "عقلية غربية ضيقة تعمل بشكل متزايد على إبعاد الكثيرين في العالم النامي الذين سيكون قبولهم أمرا حاسما لمواجهة هذا التحدي العالمي".

معايير غربية مزدوجة

عقد الاجتماعان الأخيران، COP26 و COP27، في اسكتلندا ومصر، وكلاهما من منتجي النفط والغاز الرئيسيين، ومع ذلك لم يواجهوا أي رد فعل يذكر بسبب ذلك. هذا يؤكد على المعايير الغربية المزدوجة.

في مؤتمر COP26، تم إلغاء منصات عمل صناعات النفط والغاز والفحم والنووي، والتي تنتج معا 90 في المائة من الطاقة العالمية، ولم يسمح لها حتى بالمشاركة في الحوار، بسبب أجندة معينة، مما قوض الاجتماع بأكمله وعرقل نجاحه.

لقد رأينا أيضا "عملية التأنيب الغربية" خلال اجتماعات COP الأخيرة في البلدان النامية مثل الهند وغيرها، وهي دول كانت تنتظر 100 مليار دولار في "تمويل قطاع المناخ" الذي وعدوا به في باريس، ولكن لم يتحقق بعد.

هذه البلدان النامية تسأل الحكومات الغربية الصناعية بحق ومفهوم: "كيف يمكنك، من استعمرت أجزاء كبيرة من آسيا وأفريقيا، واستخدمت مواردنا لتغذية التنمية الصناعية الخاصة بك، الآن بطريقة ما تلقي محاضرة لنا أنه لا ينبغي أن يكون لدينا مجال طاقة مستقر، بينما أنت تستمتع به؟".

وفي أول بادرة على حدوث أزمة طاقة في العام الماضي، أعادت عدة دول أوروبية تشغيل محطات الفحم الخاصة بها، على الرغم من الدعوة ضد استخدام هذا الوقود في اجتماعات COP الأخيرة.

عمليا، جميع الدول الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا، تدعم الآن استهلاك الطاقة حتى بعد أن أمضت سنوات في "إلقاء المحاضرات" على البلدان النامية لتجنب القيام بذلك.

والعديد من هذه البلدان نفسها تقترب الآن أيضا من البلدان الأفريقية، مثل موزمبيق وتنزانيا، وتسعى بشدة للحصول على الغاز الطبيعي الذي رفضوا سابقا استيراده للاستهلاك المحلي باسم "سياسة المناخ"، طالما أنه يذهب الآن إلى أوروبا كغاز مسال.

مثل هذا "النفاق"، على حد وصف جعفر، يزعج البلدان النامية التي ترى أن السياسات المناخية تُستخدم لإعاقة نموها وتطورها، وبالتالي، فهي تعرض للخطر تقدم عملية COP بأكملها لتقليل الانبعاثات العالمية كتحدي تعاوني مشترك.

كل هذا يقودنا إلى استنتاج منطقي وهو أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي المكان الأمثل لاستضافة COP28 وتشييد جسر يربط الشمال والجنوب "المنقسمين".

لماذا الإمارات الأمثل للاستضافة؟