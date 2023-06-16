وزير الدفاع الألمانى: منفتحون على إلغاء بعض شروط انضمام أوكرانيا للناتو

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الدفاع الألمانى، بوريس بيستوريوس، اليوم الجمعة، أن بلاده منفتحة على إلغاء بعض شروط انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





كما أعلنت ألمانيا، اليوم الجمعة، تقديم 64 صاروخ باتريوت إضافية لأوكرانيا. وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، ينس ستولتنبرج، إلى أن وزراء دفاع الدول الأعضاء فى الحلف سيجتمعون مع وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف لمناقشة حزمة المساعدات المتعددة السنوات لأوكرانيا، وكذلك لتقييم أحدث التطورات على الأرض فى ضوء العملية العسكرية الروسية.

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