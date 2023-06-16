«القاهرة الإخبارية»: نزوح أكثر من 20 ألف شخص بسبب ثوران بركان فى الفلبين

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن المجلس الوطنى للحد من مخاطر الكوارث فى الفلبين، أعلن اليوم الجمعة، أن عدد الأشخاص الذين نزحوا بسبب ثوران بركان مايون، تجاوز 20 ألف، كما ذكر أن ثوران البركان أضر بأكثر من 38 ألف ساكن، مبينا أن عدد مراكز الإيواء بلغ 27 مركزا.





ويأتى هذا النزوح فى ضوء تحذير المعهد الفلبينى لعلوم البراكين والزلازل فيفولكس، من أن بركان مايون فى إقليم "ألباى" شرقى البلاد، يطلق حمما بركانية من قمته، منذ الثامن من يونيو الجارى، وصلت إلى حوالى كيلومتر من فوهة البركان، ويعد البركان، البالغ ارتفاعه 2462 مترا، موقع جذب شهير للسياح ومتسلقى الجبال، حيث ثار بركان "مايون" أكثر من 50 مرة خلال الـ 400 عام الماضية وكان آخر ثوران للبركان عام 2018 مما فرض عمليات إجلاء لعشرات الآلاف من الأشخاص، ووقع الانفجار البركانى الأكثر تدميرا عام 1814، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص

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