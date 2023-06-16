بعثة روسيا بالأمم المتحدة: تخريب «نورد ستريم» لا يمكن تنفيذه إلا بدعم حكومى

جدة - نرمين السيد - قال النائب الأول للممثل الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، اليوم الجمعة، إن الهجوم التخريبى الذى استهدف خطوط أنابيب "نورد ستريم" الروسية لا يمكن تنفيذه إلا بدعم حكومى مباشر.





ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن بوليانسكى قوله - عبر قناته على تطبيق "تليجرام" - "لا يمكن تنفيذ هذا الهجوم الإرهابى إلا بدعم حكومى مباشر.. تماما مثلما حذر الصحفى الاستقصائى الأمريكى سيمور هيرش فى مارس، بدأت الدول الغربية فى إلقاء نسخ بديلة من الحادث لوسائل الإعلام، وكقاعدة عامة، يلومون بعض الأوكرانيين المنظمين ذاتيا على ذلك، والذين يزعم أنهم ليسوا حتى بشكل مباشر على صلة بنظام الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى".

وأشار بوليانسكى إلى أن روسيا رفضت هذه الروايات، ووصفها بأنها محاولة لوضع التحقيق فى المسار الخطأ.. وبحسب بوليانسكى، أثار الوفد الروسى القضية خلال مشاورات مجلس الأمن الدولى، التى عقدت خلف أبواب مغلقة، أمس الخميس.

وقال النائب الأول للمبعوث الروسى: "موضوع التحقيق ليس مغلقا بالنسبة لنا، وسنعود إليه بالشكل المناسب فى وقت مناسب، إذا لم يتغير الوضع".

وكان مكتب المدعى العام السويدى، قد أكد فى 18 نوفمبر الماضى، أن الانفجارات التى وقعت فى خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 الروسية، كانت أعمالا تخريبة، مضيفا أن التحقيق جار.

وقال المدعى العام ماتس جونجكفيست، إنه تم جمع أدلة كبيرة خلال تفتيش مسرح الجريمة فى بحر البلطيق وتم توثيق كل شيء بدقة.

وأظهرت الفحوصات التى أجريت حتى الآن عن وجود آثار متفجرات على العديد من الأشياء التى تم انتشالها، وقال المدعى العام "إن التحقيقات مستمرة بهدف التوصل إلى مزيد من الاستنتاجات الجوهرية حول الحادث".

وكان قد تم اكتشاف أربعة تسريبات فى خطوط أنابيب غاز "نورد ستريم"، وآخرها تم تحديده من قبل خفر السواحل السويدى، وفى وقت سابق، ذكرت شركة "نورد ستريم إيه جى" أن ثلاثة من خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 و2" البحرية قد تعرضت لأضرار غير مسبوقة فى 26 سبتمبر الماضى.

وكشف علماء الزلازل السويديون لاحقا أنه تم تسجيل انفجارين على طول خطوط أنابيب "نورد ستريم" فى 26 سبتمبر الماضى.