الولايات المتحدة وسنغافورة تؤكدان مدى فعالية شراكتهما فى مواجهة التحديات

جدة - نرمين السيد - أكدت الولايات المتحدة وسنغافورة قوة شراكتهما وفعاليتها فى مواجهة تحديات اليوم الرئيسية، بما فى ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية والدفاع عن النظام الدولى القائم على القواعد.





جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان ووزيرة الخارجية السنغافورية فيفيان بالاكريشنان خلال زيارتها واشنطن العاصمة. وجدد الجانبان - بحسب البيان - التزامهما المشترك بتيسير حرية الحركة والانفتاح والشمول على نحو قائم على القواعد فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ وتعزيز السلام والاستقرار فى جميع أنحاء المنطقة. وبحث الطرفان سبل تعاونهما فى معالجة التهديد الذى تشكله العقاقير الاصطناعية على الأمن الدولى والصحة العالمية والسلامة العامة. كما سلطا الضوء على أهمية التعاون من خلال المنصات متعددة الأطراف، بما فى ذلك رابطة دول جنوب شرق آسيا ومنظمة التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادئ والمبادرات الاقتصادية مثل الإطار الاقتصادى لمنطقة المحيطين الهندى والهادئ.

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