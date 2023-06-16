السفير الروسى لدى الصين: موسكو نجت من ضغوط غربية غير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف مورجولوف، مخاطبا منتدى على هامش معرض الاستثمار الصينى الخارجى الثالث عشر، "فى الوقت الحاضر، هناك ضغوط عقوبات غير مسبوقة على روسيا من جانب الغرب، بهدف كسر اقتصاد البلاد وتقويض استقرار العملة الوطنية وخفض مستويات المعيشة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار الدبلوماسى الروسى إلى أن الاقتصاد الروسى لم ينج فحسب من العقوبات الغربية، بل مستمر فى النمو تدريجيا، موضحا أن هناك انخفاضا قياسيا فى معدل التضخم فى روسيا، والذى يبلغ حاليا 3.5%، بينما فى أوائل مايو تباطأ نمو أسعار المستهلكين فى روسيا إلى 2.3% مقاسا على أساس سنوى.

واختتم بقائلا "نحن مستعدون لتنفيذ مشاريع واعدة طويلة الأجل فى جميع أنحاء روسيا، والتى من شأنها أن تعود بالنفع المتبادل".