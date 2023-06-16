العالم اليوم - أوكرانيا تعلن إسقاط 6 صواريخ فرط صوتية من طراز "كينجال"

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا تعلن إسقاط 6 صواريخ فرط صوتية من طراز "كينجال" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 يونيو 2023 01:24 مساءً - أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الجمعة، أنه تمكن من إسقاط 12 صاروخا روسيا، منها 6 صواريخ "كينجال" فرط صوتية، فيما قال وزير الخارجية الأوكراني إن روسيا شنت القصف الأعنف على كييف منذ أسابيع.

وبحسب الادارة المحلية لمدينة كييف، فقد أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 12 صاروخا وطائرتين بدون طيار فوق كييف، مشيرة إلى أن الروس استخدموا في نفس الوقت صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات بدون طيار.

وقالت الإدارة المحلية في كييف إنه تم إسقاط:

6 صواريخ "كينجال" فرط الصوتية؛

6 صواريخ كاليبر كروز؛

عدد 2 طائرات استطلاع بدون طيار.

ولم ترد حتى الآن أية معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار، فيما لم تستبعد الادارة المحلية لكييف احتمال تكرار الهجمات الصاروخية.

وكان شهود من رويترز ورئيس بلدية كييف أفادوا بأنه سُمع دوي انفجارات في وسط كييف، اليوم الجمعة، بينما يزور وفد أفريقي أوكرانيا في مهمة سلام.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو إن انفجارات هزت منطقة بوديل بوسط كييف وحذر من أن مزيدا من الصواريخ تتجه نحو العاصمة.

وشاهد مراسل آخر لرويترز في كييف آثار دخان صاروخين في الجو.

ولم يتضح ما إذا كانت تلك الصواريخ أطلقتها روسيا أم الدفاعات الجوية الأوكرانية.

كوليبا: رسالة حرب

واعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن الضربات الروسية على كييف الجمعة تعني أن روسيا تريد لوفد الوساطة الإفريقي أن يعلم أنها تريد الحرب وليس الوساطة.

وقال كوليبا على تويتر "إن الصواريخ الروسية رسالة إلى إفريقيا: روسيا تريد مزيدًا من الحرب وليس السلام".

ووصف هجوم الجمعة بأنه "أكبر هجوم بالصواريخ على كييف منذ أسابيع".

ومن المقرر أن يلتقي وفد الوساطة الإفريقي الجمعة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ثمّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين السبت.