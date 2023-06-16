الجيش الأردنى يعلن إسقاط طائرة مسيرة محملة بأسلحة

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل الإعلام الأردنية الرسمية، قال الجيش الأردنى إن المنطقة العسكرية الشرقية أسقطت على إحدى واجهاتها، ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرة مسيرة محملة بقطع أسلحة قادمة من الأراضى السورية.

وقال مصدر عسكرى فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضى السورية إلى الأراضى الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضى الأردنية".

وبحسب المصدر، فإنه بعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل قطع أسلحة متعددة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، مشددًا على أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية فى التعامل بكل قوة وحزم، مع أى تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".