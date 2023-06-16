العالم اليوم - شاكيرا تختار حبيبها الجديد.. بطل العالم

انتم الان تتابعون خبر شاكيرا تختار حبيبها الجديد.. بطل العالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 يونيو 2023 02:21 مساءً - بعد أشهر "حزينة" قضتها المطربة الكولومبية شاكيرا، يبدو أنها عثرت على "الحب" مجددا، وهذه المرة مع بطل العالم في سباقات السرعة.

وانفصلت شاكيرا (45 عاما) ونجم برشلونة لكرة القدم جيرارد بيكيه (35 عاما) العام الماضي بعد ارتباط دام نحو 12 عاما وأنجبا طفلين، ميلان وساشا، وذلك بعدما اكتشفت المغنية أن مدافع برشلونة السابق كان يخونها.

يذكر أن تقارير صحفية أكدت أن شاكيرا اكتشفت خيانة بيكيه من خلال علبة مربى فراولة، إذ عادت من السفر لتجد العلبة التي كانت في الثلاجة فارغة، فعلمت أن امرأة تواجدت في المنزل خلال غيابها، كون بيكيه والأولاد لا يأكلون هذه المربى.

وقالت صحف إسبانية إن شاكيرا وبطل العالم في سباقات فورمولا 1، البريطاني لويس هاميلتون، تربطهما علاقة رومانسية تتجاوز الصداقة، بل إنهما أظهرا علامات المودة وتبادلا القبلات أمام أفراد مقربين.

وأشار شهود في سباق الجائزة الكبرى الإسباني أنهم رأوهم يتبادلون الأحضان بطريقة حميمية.

وأكدت مصادر مباشرة من عائلة شاكيرا، أن العلاقة بين النجمين في مراحلها الأولى ووصفوها بأنها بداية مرحة "سعيدة" للمطربة الكولومبية.

وأشارت صحيفة ماركا أن شاكيرا وهاميلتون قد تعرفا على بعضهما البعض منذ فترة من الوقت وكانا صديقين، لكن علاقتهما بدأت تتطور خلال سباق فورمولا 1 في ميامي.

كان لانفصال شاكيرا عن بيكيه تأثير عميق عليها، واستغرقها الأمر وقتا طويلا للتعافي. على الرغم من أنها لا تزال تشعر بالأذى والاستياء، يبدو أن الوضع يتحسن، وفقا لصحيفة ماركا.