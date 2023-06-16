العالم اليوم - بالتفاصيل.. جريمة "سياحية" تهز ألمانيا والمتهم أميركي

انتم الان تتابعون خبر بالتفاصيل.. جريمة "سياحية" تهز ألمانيا والمتهم أميركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 يونيو 2023 02:21 مساءً - قالت السلطات الألمانية، الخميس، إنه ألقي القبض على رجل أميركي بعد تسببه بوفاة سائحة وإصابة أخرى، بالقرب من قلعة نويشفانشتاين في جنوب ألمانيا.

ووقع الحادث بالقرب من منطقة جذب سياحي شهير بعد ظهر الأربعاء بالقرب من مارينبروكه، وهو جسر فوق ممر قريب من القلعة يوفر إطلالة شهيرة على نويشفانشتاين.

وقالت الشرطة في بيان إن الرجل البالغ من العمر 30 عاما التقى بالسائحتين اللتين تبلغان من العمر 21 و22 عاما على طريق للتنزه واستدرجهما إلى طريق يؤدي إلى الجسر.

وقال المتحدث باسم الشرطة هولغر ستابيك: "هاجم المشتبه به الفتاة الأصغر سنا، ثم حاولت صديقتها مساعدتها، ليقوم الجاني بخنقها ودفعها بعد ذلك إلى أسفل منحدر".

ثم يبدو أن المهاجم حاول الاعتداء جنسيا على الفتاة البالغة من العمر 21 عاما قبل دفعها إلى أسفل المنحدر أيضا. سقطت ما يقرب من 50 مترا، وانتهى بها الأمر بالقرب من صديقتها.

وصل فريق الإنقاذ الجبلي إلى المرأتين. وقالت الشرطة إن الشابة البالغة من العمر 22 عاما كانت "مستجيبة" ونقلت إلى المستشفى. كما نقلت مروحية الفتاة البالغة من العمر 21 عاما التي أصيبت بجروح خطيرة إلى مستشفى مختلف وتوفيت هناك مساء.

غادر المشتبه به مكان الحادث ولكن سرعان ما تم القبض عليه في مكان قريب. وأظهر شريط فيديو نشره أحد المتابعين على الإنترنت الشرطة وهي تقود رجلا مقيد اليدين يرتدي قميصا وقبعة بيسبول.

وقالت الشرطة إن الرجل الذي اعتقلته أميركي الجنسية، ووصفته بأنه سائح أيضا. وقال ممثلو الادعاء إن النساء مواطنات أميركيات أيضا. وظلت الشابة البالغة من العمر 22 عاما في المستشفى الخميس، وفقا لما ذكره ممثلو الادعاء.