الكرملين: بوتين منفتح على مناقشة أى مقترح لحل الصراع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد دميترى بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين، منفتح على مناقشة أى مقترح لحل الصراع فى أوكرانيا، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





ووصل وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى كييف، اليوم الجمعة، لطرح مبادرة وساطة جديدة لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. ومن المقرر، أن يغادر الوفد الإفريقى كييف فى وقت لاحق من اليوم الجمعة، متجهًا إلى مدينة "سانت بطرسبرج" فى روسيا، حيث سيلتقون مع بوتين غدًا السبت.

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