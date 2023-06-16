15 قتيلاً بحادث سير مروع وسط كندا
اعلنت الشرطة الكندية مصرع 15 شخصا على الأقل، اليوم الجمعة، في حادث سير وقع بين شاحنة وحافلة صغيرة في مقاطعة مانيتوبا في وسط كندا.
ونقلت وسائل اعلام كندية عن المسؤول في شرطة الخيالة الملكية الكندية روب هيل لاسون، في مؤتمر صحافي،قوله ان 15 شخصا،لقوا مصرعهم مبينا أنه تم نقل عشرة أشخاص إلى المستشفى للعلاج.
ولفت المسؤول في الشرطة، إلى أن غالبية ركاب الحافلة التي كانت تقل نحو 25 شخصا مسنون.
وقال لاسون، الذي يقود وحدة الجرائم الكبرى في شرطة الخيالة الملكية الكندية: “إن السائقين كانا من بين الناجين من الحادثة”.
وحسب العديد من تقارير الإعلامية، فإن الحافلة الصغيرة مخصصة لنقل المعاقين.
ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الحادث بأنه “مأساوي للغاية” مقدماً تعازيه لعائلات القتلى بقوله: “لا أستطيع أن أتخيل الألم الذي يشعر به المتضررون لكن الكنديين موجودون هنا من أجلكم”.
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